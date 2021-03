Quentin Tarantino sbarca su Sky: come e quando vedere il nuovo film The First Eight

Su Sky Arte è in arrivo il documentario QT8 - The First Eight, film diretto e prodotto da Tara Wood con Jake Zortman e incentrato sul cinema di Quentin Tarantino.

Nello specifico sui primi otto film della carriera dell'acclamato regista e sceneggiatore, ovvero Le Iene, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, A prova di morte, Bastardi senza gloria, Django Unchained e The Hateful Eight: il film racconta il folle amore tra Tarantino e il cinema, sia come spettatore che come regista.

Ad arricchire la narrazione alcuni interventi dei suoi collaboratori più stretti, tra i quali anche Samuel L. Jackson, Diane Kruger, Kurt Russel, Jamie Foxx, Lucy Liu, Scott Spiegel, Louis Black, Tim Roth, Michael Madsen, solo per citarne alcuni. Insieme, questi racconti inediti dal dietro le quinte dei suoi grandi capolavori portano alla luce le caratteristiche principali del suo cinema: il suo modo di lavorare, il senso di famiglia che crea sul set motivando gli attori a entrare nei propri personaggi fino in fondo, sfidandoli a interpretare con sincerità qualsiasi ruolo.

Inoltre QT8 - Quentin Tarantino: The First Eight analizza anche la sua carriera in rapporto al cinema contemporaneo, che lui stesso ha contribuito a plasmare. Infine spazio anche ai legami del 'Tarantino Cinematic Universe', il modo unico col quale tutti i suoi personaggi e tutti i suoi film finiscano con l'intrecciarsi fra loro, tra protagonisti eredi o antenati di altri e immaginarie relazioni o parentele.



Il documentario in prima visione sabato 27 marzo su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) a partire dalle 21.15, e anche in streaming su NOW. Per altri approfondimenti ecco un approfondimento sulle tre migliori scene di C'era una volta a Hollywood e uno speciale dedicato ai migliori film di Quentin Tarantino.