Quentin Tarantino e Robert Richardson premiati come duo regista-DOP al Camerimage Festival

Arrivati alla loro quinta collaborazione con C'era una volta a Hollywood, i leggendari Quentin Tarantino e Robert Richardson saranno onorati con il "Cinematographer-Director Duo Award" alla nuova edizione del Camerimage International Film Festival.

Il premio viene consegnato annualmente ad una coppia formata da un regista e un direttore della fotografia la cui collaborazione ha dato forma all'aspetto di una pellicola di grande importanza, essendo l'evento di Camerimage improntato sopratutto sull'arte della fotografia cinematografica. Il duo sarà premiato nella cerimonia di chiusura del Festival che si terrà il 16 novembre.

Vincitore di tre premi Oscar per la miglior fotografia grazie a JFK - Un Caso ancora aperto di Oliver Stone e Hugo Cabret e The Aviator di Martin Scorsese, Richardson ha collaborato con Tarantino per Kill Bill, Bastardi Senza Gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e il già citato C'era una volta a Hollywood.

Marek Zydowicz, direttore della kermesse polacca, ha commentato così l'annuncio: "Nel loro epico Kill Bill: la loro contorta reimmaginazione della Seconda Guerra Mondiale in Bastardi Senza Gloria; il loro western in 70mm The Hateful Eight; e ora, il loro struggente e spesso edificante ricostruzione di una Los Angeles sull'orlo del cambiamento in C'era una volta a Hollywood, Richardson e Tarantino hanno creato storie dettagliate e visivamente evocative che servono a ricordarci perché tanti di noi si sono innamorati del cinema. Siamo entusiasti di dargli il benvenuto a Toruń con questo premio."

Per altri approfondimenti sul film di Tarantino potete leggere il nostro speciale sulle migliori scene di C'era una volta a Hollywood, in attesa del Q&A di questo sabato annunciato di recente.