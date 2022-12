Quentin Tarantino, Robert Downey Jr. risponde alla frase sulle star Marvel!

Robert Downey Jr. ha risposto pubblicamente ai recenti commenti di Quentin Tarantino sull'influenza del Marvel Cinematic Universe nel mondo del cinema. Intervistato da Deadline, Downey Jr. ha risposto ad una domanda specifica sulle frasi pronunciate dal regista di Pulp Fiction, offrendo il suo articolato punto di vista.

"Penso che le nostre opinioni su tali questioni dicano molto su di noi. Penso che ci troviamo in un luogo e in un tempo a cui ho inconsapevolmente contribuito, in cui le IP hanno avuto la precedenza su principi e personalità. Ma è un'arma a doppio taglio. Una IP è valida e ben fatta soltanto se si utilizzano talenti umani veri, anche se la provenienza è da un autore o un regista considerato un tesoro nazionale, se non hai l'artista giusto per interpretare quella parte non saprai mai quanto sarebbe potuta venir bene. Creativamente, ritengo sia una perdita di tempo essere in guerra tra noi. Ci troviamo in un contesto dove tutto è molto più frammentato, è come se ci trovassimo in una sorta di biforcazione. Tirarci addosso le pietre... Anche io in passato ho avuto accese reazioni quando la gente diceva cose che pareva che screditassero. Lasciamo stare e passiamoci sopra, facciamo tutti parte della stessa comunità. Grazie al cielo c'è spazio per tutti. Per film come Top Gun: Maverick e La via dell'acqua ma anche per Armageddon Time" ha dichiarato l'attore, dopo la risposta piccata di Samuel L. Jackson.



Downey Jr. in seguito utilizza il proprio percorso come esempio per supportare la propria tesi sulle star Marvel dopo le frasi di Quentin Tarantino:"Tutto è in costante cambiamento. Io stesso sono in un momento della mia vita in cui, di seguito, ho lavorato ad un film con Christopher Nolan, un'esperienza enormemente trasformativa per me, alla pre-produzione e distribuzione di Sr. [documentario sul padre Robert Downey Sr.] e farò una serie prodotta da mia moglie con il regista Park Chan-Wook basata sul libro The Sympathizer, vincitore del premio Pulitzer. [...] Ho interpretato cinque ruoli differenti. [...] Reinventati prima di decidere che qualcun altro non sa cosa sta facendo o che qualcosa ti stia impedendo di fare del tuo meglio o qualcosa è meglio di altro. [...] In futuro le cose cambieranno ancora ma ora ci troviamo qui. Essere grati di partecipare al flusso ritengo sia la maniera corretta per iniziare".



Robert Downey Jr. sarà nel cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan.