Quentin Tarantino rivela qual è stato il personaggio più divertente da scrivere

La penna di Quentin Tarantino ha creato tantissimi personaggi di valore, resi poi immortali dalla cinepresa. Da Vincent Vega a Mr. Blonde, da Beatrix Kiddo a Calvin Candie, eppure ce n'è uno che lo ha veramente conquistato in fase di sceneggiatura.

L'occasione per una simile rivelazione è stata fornita da un lettore di Empire, che ha avuto modo di sottoporre al regista un semplice quesito: "Tra tutti i tuoi personaggi, qual è stato il più divertente da scrivere?". Possiamo immaginare Tarantino rimuginare su tutti i film che ha girato, sui personaggi creati e sulla miriade di influenze ricevute. La risposta alla fine è stata:

"Wow, è una bella domanda. Probabilmente il colonnello Hans Landa. Nell'esatto momento in cui entra in scena, la domina. È bravo a fare tutto ciò che dovrebbe fare bene. Ho trovato davvero interessante le difficoltà che sono emerse con lui rispetto ad altri personaggi. Il fatto è che non era solo un cattivo, non era solo un nazista, bensì un nazista conosciuto come il Cacciatore di Ebrei, uno che cerca gli ebrei e li manda nei campi di concentramento, ma quando compare alla fine del film, ed è sul punto di capire ciò che i Bastardi stanno facendo, il pubblico vuole che lo scopra".

Lo spietato nazista interpretato da Christoph Waltz è infatti riuscito a catturare l'attenzione degli spettatori, e a quanto pare l'intento di Tarantino era proprio quello di stuzzicare la curiosità del pubblico: "Non è che facciano il tifo per lui, ma è un ca**o di film, e se lui scopre ciò che sta succedendo, allora il film diventerà ancora più emozionante! Non vuoi che ti deluda: lo abbiamo costruito in modo che sappia i segreti di tutti, quindi scoprirà anche quelli dei protagonisti. Quando lo fa rende il climax ancora più emozionante".

Cosa ne pensate di Hans Landa? L'attore si è meritato i molti riconoscimenti ottenuti per questo ruolo?