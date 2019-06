Quentin Tarantino rivela il suo film preferito del Marvel Cinematic Universe!

Durante una recente intervista con Empire per promuovere il suo atteso C'era una volta a Hollywood, Quentin Tarantino ha parlato del suo particolare rapporto con i film dei Marvel Studios, rivelando anche i suoi film preferiti della saga.

"Non sono rimasto aggiornato con i loro film, penso, da 4 anni," ha detto Tarantino. "Credo che gli unici cinecomic che ho visto al cinema l'anno scorso siano Black Panther e Wonder Woman. Ma un paio di settimane fa ho iniziato a recuperare i film della Marvel per poter vedere Endgame. Ho appena finito Captain America: Civil War quindi ora tocca a Doctor Strange."

"In realtà l'ultimo che ho visto è stato Thor: Ragnarok. L'ho amato. E' il mio preferito della saga da The Avengers - di gran lunga il mio preferito."

A quanto pare il regista di Pulp Fiction è stato colpito positivamente dal lavoro di Taika Waititi nel terzo capitolo di Thor, film che alla sua uscita non aveva convinto del tutto il pubblico di affezionati al MCU. Rispetto ai primi due film, infatti, Ragnarok ha spinto l'acceleratore comicità e su un'atmosfera simile a quella dei Guardiani della Galassia di James Gunn.

Siete d'accordo con il parere di Tarantino? Fatecelo sapere nei commenti! Qui potete trovare la nostra recensione di Thor: Ragnarok.