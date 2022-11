Quentin Tarantino rivela:'Ecco qual è il mio miglior film!'

Quentin Tarantino ha partecipato ad una puntata del The Howard Stern Show per promuovere il suo libro Cinema Speculation, e nel corso della chiacchierata il conduttore gli ha chiesto quale dei suoi film fosse il suo preferito. Tarantino non si è sottratto alla domanda ma ha fornito una risposta che potrebbe sorprendere.

"Per anni la gente mi ha chiesto cose del genere. E io dicevo qualcosa del tipo 'Oh, sono tutti figli miei'" ha esordito il regista.



Ma la risposta è arrivata subito dopo:"Penso davvero che C'era una volta a... Hollywood sia il mio film migliore".

Una scelta per certi versi sorprendente, se si considera che Tarantino nel corso della sua carriera ha diretto grandi successi come Le iene, Pulp Fiction e Kill Bill.



Tuttavia, C'era una volta a... Hollywood è considerato l'omaggio di Tarantino al mondo del cinema e non stupisce che sia il film preferito dal regista. Grande amante della Settima Arte, di recente Tarantino ha svelato il film che non ha mai visto, ammettendo di vergognarsi per tale mancanza.



C'era una volta a... Hollywood è ambientato nella Mecca del cinema alla fine degli anni '60.

Protagonista è l'ex star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), che insieme alla sua controfigura Cliff Boothe (Brad Pitt) cerca di sopravvivere nella complicata giungla del cinema, proprio nel periodo in cui il regista Roman Polański e sua moglie Sharon Tate (Margot Robbie) si sono trasferiti proprio accanto alla sua abitazione sulle colline di Los Angeles.



