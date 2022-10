Quentin Tarantino rivela: "Ecco il film che mi vergogno di non aver mai visto"

Ospite di recente in una puntata del Jimmy Kimmel Live, Quentin Tarantino ha avuto modo di parlare ampiamente dei suoi gusti e della sua carriera. Dopo aver sconfessato le parole di Kanye West sull'idea di partenza per Django Unchained, il regista Premio Oscar ha svelato anche qual è il classico del cinema che si vergogna di non aver mai visto.

Nel corso dell'intervista con Kimmel, mentre si parlava dell'imminente saggio del regista sui film dell'era della New Hollywood, intitolato Cinema Speculation, il conduttore ha chiesto a Tarantino: "Qual è il più grande... il più noto, il più rispettato, tra i film che non hai mai visto?". Dopo un momento di contemplazione, in cui ha detto che ce ne sono diversi, il regista ha ammesso di non aver mai visto Tutti insieme appassionatamente. La sua risposta ha suscitato un applauso da parte del pubblico in studio e lo stesso conduttore è rimasto completamente sorpreso dalla rivelazione.

Il classico del genere musical ambientato nella Seconda Guerra Mondiale è uno trai più celebri film di sempre: ha conquistato 10 nomination agli Oscar, vincendo quelli per il miglior film e la miglior regia, e ha incassato oltre 286 milioni di dollari (più di 2 miliardi di dollari se regoliamo l'inflazione ai giorni nostri). Il film è attualmente al numero 40 della classifica dei 100 film più belli di tutti i tempi dell'American Film Institute e al numero 4 della classifica dei musical. Per un regista che si autoproclama cinefilo e che usa la sua conoscenza dei film per ispirare molti dei suoi progetti, la rivelazione di Tarantino che Tutti insieme appassionatamente manca all'appello dei film visti è comprensibilmente uno shock per molti.

Recentemente, nel corso di una puntata del podcast che conduce insieme a Roger Avary, co-sceneggiatore di Pulp Fiction, Tarantino ha svelato anche qual è il film che cerca di ricreare da una vita.