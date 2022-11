Quentin Tarantino e il ritiro al decimo film: 'Lo spettacolo deve finire'

Quentin Tarantino non ha mai fatto mistero della sua intenzione di chiudere la propria carriera da regista con il suo decimo film. In una recente intervista l'acclamato regista ha parlato del perchè il suo prossimo lavoro dovrà essere un glorioso, degno e sensazionale ultimo canto del cigno.

Quentin Tarantino, prima di essere un grande regista è un incredibile conoscitore di cinema che, nel corso degli anni, ha saputo inserire nelle sue pellicole gran parte di questo sconfinato background. In una recente intervista fatta con la CNN, il cineasta ha svelato il perchè della sua intenzione di chiudere la propria carriera con 10 film e del motivo per cui, al momento, la sua prossima (e ultima) pellicola non sembra essere in programma.

Dopo aver dichiarato quanto questa sia la peggior epoca di Hollywood, Tarantino è tornato a parlare del suo prossimo lavoro, rivelando il suo "ideale" desiderio di ritirarsi come regista al decimo film. "Faccio da 30 anni, ed è ora di concludere lo spettacolo. Come ho detto, sono un intrattenitore. Voglio lasciarti desiderare di più e non voglio lavorare con rendimenti in calo". Ha dichiarato, inoltre, quanto in questo periodo si senta abbastanza isolato rispetto ai prodotti che attualmente stanno popolando Hollywood. "Mi sento un po' come un vecchio fuori dal mondo quando si tratta dei film attuali che sono in uscita in questo momento".

Nonostante i toni ironici, Tarantino ha lanciato una provocazione riguardo il "cinema dei servizi streaming" e non mostrando neanche particolare voglia nel voler realizzare a breve il suo prossimo e ultimo film. "Non ho molta fretta di fare il mio ultimo film. In questo momento non so nemmeno cosa sia un film. È qualcosa che viene riprodotto su Netflix? È quello qualcosa che viene riprodotto su Amazon, che tutti vogliono e la gente lo guarda sul divano con la moglie o il marito? È un film?" ha concluso con il suo solito tono provocatorio.

Nonostante le critiche avanzate negli ultimi tempi verso il cinema commerciale, Tarantino ha svelato quale film Marvel realizzerebbe. Guardando la risposta, sembra essere totalmente in linea con i temi, i personaggi e le realtà che il regista per anni ha saputo raccontarci in film come Bastardi senza Gloria o Django Unchained.