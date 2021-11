Quentin Tarantino risponde a Miramax per la causa di Pulp Fiction: 'State sbagliando'

Nei giorni scorsi la Miramax ha fatto causa a Quentin Tarantino per le scene inedite di Pulp Fiction messe in vendita dal regista tramite gli NFT, e adesso l'autore ha risposto ufficialmente alla situazione.

In una dichiarazione rilasciata a TheWrap, l'avvocato di Tarantino, Bryan Freedman, ha affermato in modo piuttosto deciso che la causa intentata da Miramax è totalmente scorretta, in quanto il contratto tra il regista e la casa di produzione è inequivocabile. Secondo Freedman, Tarantino ha tutto il diritto di vendere la sua sceneggiatura (scritta a mano) e se sarà necessario lo dimostrerà in tribunale. Non solo: l'avvocato, molto famoso a Los Angeles, ha tentato anche di capovolgere la situazione contro la Miramax, arrivando a sottintendere che la loro mossa 'ardita' ha esposto informazioni riservate su un loro regista, cosa che potrebbe rovinare per sempre la reputazione dello studio.

“Voglio dirlo chiaramente: la Miramax ha torto. Il contratto di Quentin Tarantino è chiarissimo: ha il diritto di vendere NFT della sua sceneggiatura scritta a mano per Pulp Fiction e questo tentativo ridicolo e maldestro di impedirgli di farlo risulterà fallimentare. Inoltre, temo che la decisione della Miramax di divulgare informazioni riservate sui contratti e sui compensi dei suoi registi rischierà di rovinare irrimediabilmente la reputazione dello studio."

Staremo a vedere come si evolverà la faccenda, nel frattempo continuate a seguirci.