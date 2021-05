Quentin Tarantino, riapre domani il suo cinema New Beverly!

Domani, martedì 1° giugno, riapre il noto cinema di proprietà di Quentin Tarantino, il New Beverly, dopo la chiusura causata dall'emergenza sanitaria del Coronavirus. Il cinema, aperto nel 1929, ha una capienza di 228 persone e da domani tornerà ad essere fruibile al pubblico. La storia del New Beverly è da anni legata al regista.

Tarantino è da sempre un appassionato del cinema situato su Beverly Boulevard, a Los Angeles. Dopo la morte di Sherman Torgan, Tarantino ha deciso di sovvenzionare il cinema, diventandone in seguito il capo curatore della sede dal 2014.



Da quando il regista ha preso il controllo del cinema ha imposto la proiezione di film in 16mm e 35mm, causando diverse polemiche in seguito a questa decisione, a causa dell'interruzione del progetto di digitalizzazione che aveva imbastito il figlio di Torgan, Michael.

Il mese scorso è stata annunciata la riapertura del cinema New Beverly a giugno, per la gioia degli avventori della sala, che aspettavano da tempo il momento di poter tornare a gustarsi le proiezioni di film in pellicola, uno dei pallini di Quentin Tarantino.

Il regista aveva descritto così la sua filosofia riguardo al cinema:"Voglio che il New Beverly sia un baluardo per il film in 35mm. Voglio che rappresenti qualcosa. Quando vedi un film sul calendario del New Beverly non devi chiedere se verrà proiettato in DCP o in 35mm. Sai che sarà un 35mm perché è il New Beverly".



Se siete fan del regista scoprite i 10 personaggi meglio scritti da Tarantino.