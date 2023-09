Quentin Tarantino ai registi: 'Non guardate gli attori attraverso un monitor!'

Quando si pensa al mestiere del regista cinematografico e dei consigli che si potrebbero cogliere l'opinione di Quentin Tarantino è sempre da tenere in grandissima considerazione. E una delle sue massime riguarda proprio il rapporto tra regista e attore.

Il regista di Pulp Fiction l'ha detto chiaro e tondo in un'intervista: "Una delle cose migliori che un regista può fare oggigiorno per un attore è non guardarlo attraverso un monitor". Una pratica che adesso è infatti molto utilizzata: succede che il regista infatti si trovi in un'altra stanza rispetto al set e che quindi guardi tutto da un monitor o una televisione approntata specificamente per questo.

Secondo Quentin Tarantino è un approccio sbagliato per quanto riguarda il rapporto tra regista e attore ma anche per il metodo del regista stesso. Il suo modo di stare sul set è letteralmente accanto alla macchina da presa, proprio per vedere la scena con i suoi occhi prima che venga catturata dalla pellicola (e anche durante).

Così facendo Tarantino guarda l'attrice o l'attore direttamente, senza alcun filtro dato dal monitor. Il regista tra l'altro è solito fare commenti diretti, ridere, scherzare, proprio mentre osserva in prima persona come gli attori del proprio film si comportano.

Una cosa a cui non tutti gli attori, tra l'altro, sono abituati, visto che dopo aver dato le varie indicazioni i registi "spariscono" dietro al monitor o come dicevamo anche in un'altra stanza per vedere la scena da lì. Mentre invece Quentin Tarantino spiega che in quella maniera è come se gli attori in quel momento stiano recitando soltanto per lui, ed essere parte di quel momento è un elemento che un regista non dovrebbe mai perdere.

Quentin Tarantino ha infatti avuto un rapporto sempre particolare con gli attori, basta solo vedere l'incredibile storia di come è nato il personaggio di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction.

E voi che ne pensate di questo approccio? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo con tutti i cameo di Quentin Tarantino.