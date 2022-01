Quentin Tarantino, il regista ha scritto la biografia di Rick Dalton: i dettagli

I fan di Quentin Tarantino lo scorso anno ricevettero un regalo, quando il regista decise di pubblicare l'adattamento in prosa di C'era una volta a... Hollywood, nel quale approfondisce le vite di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt) ben oltre la fine del film. Ma la sua avventura letteraria non finisce qui.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Empire, Tarantino ha svelato di aver scritto già un altro libro su Rick Dalton.

Si tratta di una biografia fittizia, nella quale lo stesso Tarantino si include nel racconto, che prende dei contorni sempre più meta.



Il libro conterrebbe l'incontro tra Rick Dalton e Quentin Tarantino ad un festival cinematografico alle Hawaii nel 1998.

Tarantino spiega che nel libro è presente anche un Q&A dal titolo 'Rick Dalton: The Man Who Would Be McQueen'.



Il regista racconta che nonostante le difficoltà riscontrate nel corso della sua carriera, come si evince da C'era una volta a... Hollywood, Rick Dalton ha vissuto una parte di vita professionale successiva al film molto più entusiasmante e di successo.

Il tutto verrà svelato nel libro ma per il momento non è stata comunicata una data di pubblicazione.



