Quentin Tarantino, il regista ricorda la prima volta con Profondo Rosso:'Fu elettrizzante'

Quentin Tarantino ha partecipato al PaleyFest NY 2020 per promuovere la partecipazione alla serie di interviste AMC di Eli Roth, History of Horror. Il regista di Pulp Fiction ha risposto ad una precisa domanda sui film e sulle serie tv che l'hanno maggiormente terrorizzato in tutta la sua vita. E la risposta non poteva essere certamente banale.

Tarantino ha ricordato che per lui il mondo reale si è rivelato molto più terrificante di film e serie tv. Il regista ha ricordato di quando rimase terrorizzato guardando un tg locale di Los Angeles dopo la mezzanotte venendo a conoscenza dei reati efferati commessi dai criminali più famosi della città.

"Era un report della polizia che diceva 'Questi criminali ricercati sono liberi nella nostra città, li avete visti?'. Mostravano una foto segnaletica di un criminale e descrivevano i suoi orribili crimini 'È in giro. Se lo vedete, non cercate di arrestarlo. Chiamate le autorità locali'. Avevo cinque o sei anni e per il resto della nottata quel ragazzo è entrato in casa mia e ha ucciso l'intera famiglia. Non c'era niente che mi terrorizzasse di più di questo o delle cose che ho sentito nelle notizie. Poco prima che la Manson Family iniziasse c'era un serial killer che girava per Los Angeles uccidendo le persone con un martello. Quel ragazzo era terrificante per me!".



Un terrore più intenso per la vita reale rispetto ai film, costruiti in un contesto fittizio e attraverso una sceneggiatura. Ciò non toglie che anche alcuni film hanno saputo terrorizzare Tarantino. Come Profondo Rosso:"Sono andato al cinema da solo per vederlo ma ciò è avvenuto prima di sapere chi fosse Dario Argento. Non sapevo neppure che fosse un film italiano. Sono andato al cinema e mi sono trovato davanti questi orrendi omicidi e questi crimini terrificanti uno dopo l'altro nel più completo sadismo. Non c'è solo una grande quantità di sangue ma ha la colonna sonora più potente che avessi mai sentito in un film. Una donna veniva ustionata a morte! Pensai 'Wow, questo film è davvero tosto!'. Ma era elettrizzante, per me fu emozionante".



