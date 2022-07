Quentin Tarantino, il regista di Pulp Fiction è diventato papà per la seconda volta

Il regista di Pulp Fiction e Le iene Quentin Tarantino e sua moglie, la cantante Danielle Pick, nel fine settimana hanno accolto la loro secondogenita, nata nella giornata di sabato come annunciato dai genitori. Dopo la nascita del piccolo Leo nel 2020, la famiglia Tarantino/Pick si allarga con la nascita della nuova arrivata.

"Danielle e Quentin Tarantino sono felici di annunciare che Danielle ha dato alla luce la loro bambina il 2 luglio 2022, sorellina di Leo, il loro primo figlio" si legge in una dichiarazione ufficiale pubblicata da People.



Il nome della nascitura non è stato comunicato. Il regista, 59 anni, e la cantante, 38 anni, hanno svelato di essere in attesa del loro secondo figlio lo scorso mese di febbraio.

Quentin Tarantino si è fidanzato con Danielle Pick, figlia del cantautore israeliano Zvika Pick, nel giugno 2017 e si sono sposati nella loro abitazione a Beverly Hills nel dicembre 2018.



Il loro figlio primogenito Leo è nato il 22 febbraio 2020. In passato Tarantino aveva risposto alle voci che affermavano come la scelta del nome Leo fosse in omaggio a Leonardo DiCaprio:"Ci è mancato poco che non lo chiamassi così perché la gente dava per scontato che l'avessi chiamato come Leonardo DiCaprio. Non c'è niente di sbagliato in questo, ma... prende il nome dal nonno di mia moglie, ma anche perché, proprio nel nostro cuore, era il nostro leoncino. Quindi è un leone. È così che abbiamo pensato a lui".



Il regista ha lavorato in diversi film con DiCaprio e poco tempo fa Tarantino ha elogiato Brad Pitt, affermando:"Dirigerlo è come guardare un film già pronto".