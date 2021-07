Quentin Tarantino, il regista de Le Iene ha comprato uno storico cinema di Los Angeles

L'amore per il cinema di Quentin Tarantino ha davvero pochi rivali, e ora il regista di C'Era Una Volta a... Hollywood è l'orgoglioso proprietario di un (altro) storico cinema di Los Angeles.

"Ho comprato il Vista Vista Theatre sulla Sunset Boulevard" ha affermato Quentin Tarantino ai microfoni del podcast di Dax Shepard, Armchair Expert "Apriremo probabilmente intorno al periodo natalizio".

Il piano, ha spiegato il regista, è quello di mostrare vecchi e soprattutto nuovi titoli su pellicola, anche se non si tratterà di una "revival house".

"Mostreremo solo film su pellicola, e di quelli nuovi, quelli che ci concederanno in questo formato. Non sarà come il New Beverly" precisa, facendo riferimento all'altro cinema di Los Angeles di sua proprietà "Il New Beverly ha tutt'altra vibe".

In piedi fin dal 1923, il Vista Theatre ha una sola sala, ed ha anche una connessione personale con iTarantino: compare infatti nel film del 1993 con Patricia Arquette e Christian Slater, Una Vita al Massimo, la cui sceneggiatura è stata scritta proprio dal regista di Bastardi Senza Gloria e The Hateful Eight.

E chissà se un giorno non vi verrà mostrato anche il suo atteso ultimo film da regista... O forse, come ha detto qualche tempo fa, Tarantino chiuderà davvero la sua carriera con C'Era Una Volta a... Hollywood?