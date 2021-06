Quentin Tarantino e quei problemi con i VHS: quanti film riconosce il regista?

Jimmy Kimmel sa come divertirsi con i propri ospiti nel corso delle sue interviste e quella con Quentin Tarantino non ha fatto di certo eccezione. Durante l'amichevole chiacchierata il conduttore ha deciso di bendare il regista e a quanto pare è riuscito a metterlo in difficoltà nel suo campo.

Kimmel ha infatti deciso di leggere una serie di descrizioni di videocassette di film un po' "stagionati" e Tarantino avrebbe dovuto indovinare il titolo della pellicola in questione. Il papà di Pulp Fiction non è stato però così bravo nel corso di questo divertente siparietto.

Quentin Tarantino nonostante sia uno dei registi più famosi della sua generazione, ha avuto non poche difficoltà ad indovinare i nomi dei film descritti da Kimmel. Sebbene, un po' stentato, sia riuscito ad azzeccare per metà il nome della sua prima videocassetta, Hard Bodies, non è riuscito in nessun modo ad indovinare il titolo di Labirinti e Mostri, il film del 1982 con Tom Hanks. Il regista è riuscito poi a carpire la trama di Dogs of Hell, riuscendo addirittura a ricordare il titolo originale del film, ovvero Rottweiler. Infine ha scovato senza troppe difficoltà The Clown Murders, uno dei primi film in cui appare John Candy.

Intanto Tarantino sembra ormai sempre più pronto a rinunciare alla regia, a suo avviso infatti, la sua carriera potrebbe concludersi già con C'era una volta a...Hollywood. Voi cosa ne pensate?