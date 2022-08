Quentin Tarantino promuove Top Gun Maverick: 'Non pensavo che avrei rivisto una cosa così'

Quentin Tarantino ha voluto chiarire che solitamente non gli piace commentare i film appena usciti e ancora presenti nelle sale, preferendo concentrarsi su titoli passati, ma per una volta ha voluto fare un'eccezione per lo spettacolare Top Gun Maverick di Tom Cruise.

Parlando al podcast ReelBlend insieme al suo co-sceneggiatore di Pulp Fiction, Roger Avary, Tarantino ha avvertito che gli è scomodo dover parlare di film attuali, "perché poi sono costretto a dire solo cose buone, altrimenti sembra che voglio mancare di rispetto a qualcuno e di certo non voglio farlo". Poi però ha aggiunto: “Ma in questo caso, cazzo, ho adorato Top Gun: Maverick. L'ho trovato un film semplicemente fantastico. L'ho visto al cinema, ovviamente, e devo dire che ... Insieme a West Side Story di Spielberg, merda, sono i migliori spettacoli cinematografici che abbia visto negli ultimi anni. Anzi, a dirla tutta, non pensavo che avrei più rivisto qualcosa di simile. E' fantastico."

Tarantino ha continuato a dire la sua sul film, lodando il regista Joseph Kosinski e la sua lettera d'amore a Tony Scott, il regista dell originale Top Gun al quale Maverick è dedicato: "Ho molto apprezzato un aspetto che ho trovato adorabile, perché personalmente amo così tanto il cinema di Tony Scott, lo amo a tal punto che finisco con l'adorare qualsiasi cosa sia in grado di avvicinarsi al cinema di Tony Scott. E quindi devo ammettere che Joseph ha fatto un ottimo lavoro. Il rispetto e l'amore per Tony erano evidenti in ogni singola inquadratura. L'ho ritrovato in ogni decisione presa da Tom. Penso sia la cosa più vicina ad un nuovo film di Tony Scott che vedremo mai. E' stato fottutamente fantastico".

Tarantino ha anche rivelato che, prima dell'uscita del film, chiamò Tom Cruise per chiedergli come avrebbe fatto a fare il film senza Tony Scott. La risposta di Tom Cruise è stata: “Lo so, sembra impensabile. Ecco perché ho detto di no per tutti questi anni, perché Tony non c'era più. Ma ora abbiamo trovato un modo". Infine, il regista ha anche commentato la scena del ritorno di Val Kilmer: "Potrebbe sembrare furba ed economica, ma funziona, cazzo, funziona eccome. È un po' come Charlie Chaplin che muore sul palco nel'ultima scena di Limelight."

Nel corso della sua carriera, Quentin Tarantino ha lavorato con Tony Scott su True Romance, crime del 1993 scritto da Tarantino e diretto da Scott, e ha anche rifinito la sceneggiatura di Allarme Rosso, per il quale però non appare accreditato. Resta celebre anche Il tuo amico nel mio letto, commedia romantica del 1994 diretta da Rory Kelly nella quale Tarantino, che appare in un cameo, ha un lungo omologo su Top Gun durante il quale teorizza che il film sia la parabola di un uomo che lotta per non far emergere la sua omosessualità.

Insomma una lunga storia d'amore, quella che lega Tarantino, Tony Scott e Top Gun, una lunga storia d'amore la cui passione è stata riaccesa da Maverick.