Quentin Tarantino ha pessime notizie per chi sta aspettando il suo decimo (e ultimo) film

In questi giorni l'acclamato regista e sceneggiatore Quentin Tarantino ha confermato che per il suo prossimo progetto dirigerà una miniserie tv in otto episodi, ma per quanto riguarda il suo prossimo film?

Tarantino ha ribadito che il suo decimo film sarà anche il suo ultimo, ma in una nuova intervista concessa al al podcast 2 Bears, 1 Cave di YMH Studios con Tom Segura per promuovere il suo nuovo libro 'Cinema Speculation', l'autore ha fornito un aggiornamento riguardo al suo prossimo lavoro che sicuramente deluderà i fan. Durante l'intervista, infatti, Tarantino ha affermato di non aver ancora iniziato a scrivere il suo decimo film. Quando gli è stato chiesto se il suo ultimo film è già stato scritto, il regista ha risposto: "No, non ci ho ancora pensato", senza fornire ulteriori dettagli.

Poco dopo, Tarantino ha ribadito: “Ho fatto tutto quello che volevo fare, nella mia carriera. Ho avuto una carriera straordinaria. Ho avuto un'incredibile quantità di fortuna. All'inizio ero convinto che al pubblico i miei film non sarebbero piaciuti, che gli spettatori avrebbero rigettato il mio stile. Così, invece, non è stato. Ho potuto lavorare in questo settore ai massimi livelli, e voglio andarmene restando su quei livelli."

Al momento, le informazioni note sul decimo e ultimo film di Quentin Tarantino sono a dir poco scarsissime: al tempo dell'uscita della sua ultima opera, C era una volta a Hollywood del 2019, l'autore aveva confessato di essere interessato a realizzare un horror, e sebbene nel corso degli anni si sia a lungo parlato anche di un eventuale Kill Bill 3 o del famoso crossover Django/Zorro, successivamente il regista ha affermato che il suo decimo e ultimo film prima del ritiro sarà un'opera totalmente originale.

Rimaniamo in attesa di prossimi dettagli, sia relativi al film sia relativi alla misteriosa serie tv - le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2023. Continuate a seguirci!