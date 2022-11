Quentin Tarantino, 'ecco perché non ho mai diretto un film Marvel o DC'

L'iconico regista americano Quentin Tarantino ha espresso il suo punto di vista sulla prospettiva di dirigere un possibile futuro film della DC o della Marvel, che tuttavia non sembra delle migliori: "bisogna essere un operaio per fare questo tipo di cose, e io non sto cercando lavoro".

Così si è espresso con The Los Angeles Times. Tarantino intende dunque mostrare come il suo modus operandi e la sua tecnica personale non siano fatte per adattarsi e seguire un certo tipo di prodotto già preconfezionato, come può essere quello della Marvel o della DC. Come ben saprete, per questo tipo di progetti spesso bisogna attenersi alla fonte principale, ossia i fumetti originari oltre alle direttive degli studios per mantenere coerenza nell'universo cinematico, e questo significherebbe non possedere una chissà quanto ampia libertà di scelta registica - aspetto fondamentale per Quentin.

Nel 2019 era circolata voce che Tarantino potesse dirigere un film della saga Star Trek, ma come si è potuto constatare, nonostante il supporto del pubblico e di alcune star del cinema come Chris Pine, il progetto non si è mai concretizzato a causa di alcuni cambiamenti di direzioni del franchise. Vi rimandiamo però a una nostra news che tratta dei dettagli di Star Trek di Tarantino, che vi farà comprendere come il regista lo avrebbe diretto, rendendolo quindi un'eccezione alla sua 'morale di autenticità e libertà filmica'.

Tra l'altro pare che il prossimo film del regista sia l'ultimo, o almeno così ha affermato più volte negli ultimi tempi. Dunque sarebbe uno 'spreco' non concedersi di nuovo la più assoluta sfrenatezza cinematografica. Intanto Quentin si sta aprendo anche altre vie, come quella dei podcast (come il podcast di Tarantino e Avary, con il quale scrisse Pulp Fiction) ma anche della scrittura. Recentemente il regista ha infatti pubblicato Cinema Speculations, la sua prima opera saggistica che si aggiunge alla sua biografia di Rick Dalton.