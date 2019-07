Quentin Tarantino aveva pensato a Bastardi Senza Gloria come ad una miniserie da sette ore

Nel corso di una recente intervista promozionale con Deadline in vista dell'uscita di C'Era Una Volta a Hollywood, il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino ha parlato in lungo e in largo della sua carriera, dai progetti passati a quelli futuri.

Per quanto riguarda ciò che verrà, vi abbiamo già parlato dell'annuncio della serie tv con Di Caprio intitolata Bounty Law e ha parlato del suo progetto su Star Trek, che lui stesso ha definito come un Pulp Fiction nello spazio prodotto da J.J. Abrams, ma dichiarazioni molto interessanti sono arrivate anche con uno sguardo rivolto a ciò che è stato.

Nello specifico, Tarantino ha spiegato che, se lo avesse scritto oggi, avrebbe fatto di Bastardi Senza Gloria una mini-serie di sette ore.

Nelle parole dell'autore:

"Mi sono divertito molto e sono estremamente soddisfatto che tutto abbia funzionato alla meraviglia con quel film. Ma se la roba che esiste ora [i servizi streaming, ndr] fosse esistita quando ho iniziato a scrivere Bastardi Senza Gloria, probabilmente ne avrei fatto una cosa di sei o sette ore. Non era possibile farlo, allora. Inizialmente doveva essere come una miniserie. Avevo anche iniziato cercando di farne una miniserie, ma poi decisi di domarlo e farlo rientrare in un film. Oggi non sarei così propenso a cercare di domarlo. Scrivo comunque queste storie come se fossero dei romanzi, quindi l'idea che possa scrivere qualcosa di lungo come un romanzo e poi dirigerlo, potrebbe essere molto interessante per me."

Vi ricordiamo che, tra gli altri progetti, il regista di Pulp Fiction ha ufficializzato i lavori su un adattamento di Django/Zorro, basato sull'omonima serie a fumetti che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio sequel di Django Unchained, nonché l'arrivo delle versioni estese di Django Unchained e The Hateful Eight.