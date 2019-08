Quentin Tarantino e Paul T. Anderson insieme per parlare di C'Era Una Volta a Hollywood

Per tutti gli amanti della settima arte, oggi abbiamo una sorpresa per voi: gli acclamati registi Quentin Tarantino e Paul Thomas Anderson, due che di certo non hanno bisogno di presentazioni, hanno partecipato ad un podcast per parlare di C'Era Una Volta a Hollywood, nuovo film di Tarantino.

Se volete potete ascoltare la chiacchierata nella sua interezza (circa mezz'ora) cliccando sul link della fonte; qui sotto, invece, vi riportiamo alcuni dei passaggi più illuminanti.

"È come se il più grande esperto di cinema al mondo avesse girato un film sulla cosa che conosce di più, ovvero i film, questa città e e la sua umanità" ha detto Anderson, definendo il film "il più bello che io abbia visto da tanti anni a questa parte. L'ho visto quattro volte e mezzo finora".

Tra le altre cose Anderson e Tarantino tirano in ballo anche dei maestri che li ispirano nel loro lavoro, nel cinema, nella musica e nella letteratura, come Cormac McCarthy e Francis Ford Coppola.

“Una delle cose che amo di questo film", ha aggiunto Anderson, "è quanta gioia c'è in esso, solo pura gioia. Nei tuoi film c'è sempre la gioia di fare film. Non riesco proprio a non pensarci."

C'Era Una Volta a Hollywood ha incassato oltre $183 milioni di dollari in tutto il mondo ad oggi, con ripetute proiezioni da 35 mm esaurite al New Beverly di Los Angeles. Si tratta di uno dei maggiori incassi della carriera di Tarantino, che di sicuro avrà tanto da dire agli Oscar 2020.

Per altri approfondimenti leggete del nostro incontro con Quentin Tarantino e la nostra recensione di C'Era Una Volta a Hollywood pubblicata in anteprima da Cannes 2019.