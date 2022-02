Quentin Tarantino papà per la seconda volta: Danielle Pick è in dolce attesa

Quentin Tarantino e Danielle Pick presto saranno genitori per la seconda volta. A dare l'annuncio di questa lieta novella è stato l'agente della modella attraverso le pagine di People. Non si hanno ancora notizie in merito al sesso del nascituro.

I due fanno coppia fissa dal 2009 e si sono sposati nel 2018 a Los Angeles. Nel 2020 Tarantino è diventato padre per la prima volta, la coppia ha infatti accolto il piccolo Leo, il cui nome secondo molti dipenderebbe dal forte legame che il regista ha con l'attore Leonardo Di Caprio. Il papà di Pulp Fiction e la sua consorte risiedono attualmente a Tel Aviv in Israele, città d'origine di Danielle Pick. Alcuni amici della coppia riferiscono che i due sono al settimo cielo per l'arrivo di questo secondo bambino ma sono ben attenti a mantenere il massimo riserbo sul prosieguo della gravidanza.

E mentre vive un momento così felice dal punto di vista personale, continua la causa legale tra Tarantino e Miramax. Il regista infatti, secondo la causa di produzione avrebbe venduto senza averne alcun diretto gli NFT di Pulp Fiction, violando di fatto una proprietà intellettuale che non gli appartiene. Speriamo che al momento della nascita del nuovo pargolo, le cose possano essersi risolte nel migliore dei modi per il regista e tutta la sua famiglia.