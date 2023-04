Quentin Tarantino non vuole sesso nei suoi film: 'È una rottura girare quelle scene'

Nei film di Quentin Tarantino gli elementi per i quali bollare una produzione come vietata ai minori non sono mai mancati, a meno di una clamorosa eccezione: il sesso! Da Le Iene a C'era una Volta a Hollywood, il regista di Pulp Fiction non ha mai rappresentato rapporti sessuali nelle sue opere, e a quanto pare si tratta di una scelta ponderata.

Dopo aver anticipato le tematiche principali di The Movie Critic, Tarantino ha infatti ammesso di non sopportare l'idea di dover girare delle scene di sesso a causa dell'inevitabile nervosismo che si crea sul set, dicendosi però disposto a cambiare idea qualora la cosa dovesse risultare necessaria ai fini della sceneggiatura.

"È vero, il sesso non fa parte del mio modo di vedere il cinema. La verità è che, nella vita reale, girare scene di sesso è una rottura. Tutti diventano davvero nervosi, era un problema girarle prima, adesso lo è ancora di più. [...] Se si presentasse una scena di sesso essenziale per la storia allora lo farei, ma finora non è mai stato necessario" sono state le parole di Tarantino.

Chissà che, nei film che ancora gli restano da girare, il buon Quentin non si trovi costretto a tornare sui suoi passi: ad oggi, comunque, il nostro non sembra averne l'intenzione! Sesso a parte, d'altronde, Tarantino si è espresso con parole dure sul cinema dei nostri giorni.