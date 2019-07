Quentin Tarantino mette fine alle discussioni: Kill Bill è un unico film

Quentin Tarantino è stato piuttosto chiaro:"Concluderò la mia carriera con il decimo film". C'era una volta a...Hollywood è considerato dai più il nono titolo della filmografia del regista di Knoxville ma diversi media e fan sostengono che si tratti già del decimo, visto che Kill Bill è stato distribuito al cinema in due volumi.

Nonostante le discussioni dei fan, agli occhi di Tarantino è abbastanza chiaro come C'era una volta a...Hollywood sia il suo nono film e di conseguenza Kill Bill sia considerato un unico titolo nella sua fortunata filmografia.

Durante una recente apparizione nel podcast di CinemaBlend, a Tarantino è stato chiesto di risolvere il dibattito una volta per tutte:"Tecnicamente l'abbiamo distribuito come due film e ci sono i credit di chiusura e apertura su ogni film. Ma l'ho realizzato come un film e scritto come un film". Quindi si tratta di un film.



Kill Bill si è diviso in due film solo in post-produzione:"Funziona davvero bene in questo modo. Francamente, la verità è che non credo che sarebbe stato popolare come film di quattro ore. C'è stato proprio un ragazzo che me l'ha detto, 'Quentin, la cosa è questa. Mio zio adorerebbe questo film, ma non lo adorerebbe da quattro ore'".

A CinemaBlend, Quentin Tarantino ha spiegato che la sceneggiatura originale di Kill Bill inizia con la scena che apre Kill Bill: Vol. 2, con la Sposa (Uma Thurman) che guida e si rivolge alla macchina da presa. Quando il film è stato poi diviso in due parti in sala di montaggio, Tarantino ha scelto di mettere quella sequenza come apertura di Vol. 2 e sostituito l'intro di Vol. 1 con il primo piano di una sposa insanguinata pochi istanti prima che venga colpita alla testa da Bill.

Entrambi i volumi di Kill Bill sono stati osannati dalla critica e hanno guadagnato circa 150 milioni di dollari in tutto il mondo. Tarantino ha ammesso di aver parlato con Uma Thurman della possibilità di realizzare Kill Bill 3.

Ora il regista è impegnato nella promozione di C'era una volta a...Hollywood: il nono film riuscirà a mantenere le aspettative della Sony al botteghino?