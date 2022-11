Quentin Tarantino e la lista dei 7 film perfetti: 'Ecco quali sono per me intoccabili'

Dopo aver fatto mea culpa per non aver visto Tutti insieme appassionatamente, Quentin Tarantino ha rivelato quali sono a suo avviso i film da non perdere, indicandone addirittura sette nella lista di quelli da lui descritti come perfetti.

Durante l'ospitata al celebre show televisivo americano Jimmy Kimmel Live, il regista italoamericano in merito alla domanda fatta dal conduttore sulle pellicole intoccabili ha detto: "Beh, non ce ne sono molti. Questa cosa dimostra il fatto che di base l'arte cinematografica è estremamente difficile".

Tarantino ha ha poi aggiunto: "Guarda, quando dici film perfetti stai parlando dell'estetica di ogni singola persona ma stai anche cercando di rendere conto di tutta l'estetica generale della pellicola... i film perfetti in un certo senso sono tutta questione di estetica in un modo o nell'altro".

Dopo aver sconfessato le dichiarazioni di Kanye West su Django, il papà di Pulp Fiction ha poi tentato di soddisfare la curiosità di Jimmy Kimmel elencando quei film che a suo avviso sono intoccabili e cioè: Non aprite quella porta (1974), Lo squalo (1975), L’esorcista (1973), Io e Annie ( 1977), Frankenstein Junior (1974) e Ritorno al futuro (1985).

A questi sei ha poi aggiunto in conclusione Il mucchio selvaggio (1969) che pur non essendo tecnicamente un film "perfetto", è comunque "così inattaccabile" da dover entrare per forza in lista.

E voi, siete d'accordo con Tarantino? Diteci la vostra nei commenti.