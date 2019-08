Quentin Tarantino è lieto di essere stato citato nel Marvel Cinematic Universe

Quentin Tarantino è noto per le molte citazioni, spesso anche autoreferenziali, presidenti nei suoi film, e quando lui stesso si è ritrovato citato più volte all'interno del Marvel Cinematic Universe non ha potuto che apprezzare l'operato di Kevin Feige & co.

Ospite a BBC Radio 1, il regista di C'era una volta a Hollywood ha rivelato di essere cresciuto con i fumetti Marvel di Stan Lee, Jack Kirby e Roy Thomas e ha commentato la fantastica citazione presente in Captain America: The Winter Soldier, ovvero la tomba di finta di Nick Fury (Samuel L. Jackson) con l'incisione del passo biblico "Ezechiele 25:17".

Come saprete, infatti, il verso in questione non esiste ed è stato creato appositamente da Tarantino per una delle scene più iconiche di Pulp Fiction: quella in cui Jules, interpretato dallo stesso Jackson, mette in scena il suo rituale pre-uccisione di fronte al collega John Travolta.

"All'improvviso il mio universo era citato all'interno di un cancello chiuso come il Marvel Cinematic Universe, è stato molto bello" ha commentato Tarantino.

Ma il film dei fratelli Russo non è l'unico ad aver tirato in ballo un film del regista. In una scena di Captain Marvel, infatti, vediamo lo Skrull Talos bere da un bicchiere da fast food a strisce rosse e bianche ispirato a quello usato da Mr. Blonde (Michael Madsne) ne Le Iene. La citazione è stata confermata dagli stessi registi Anna Boden e Ryan Fleck all'interno del commento audio presente nel Blu-Ray del film.

Tarantino in passato ha rivelato di essersi preparato per Avengers: Endgame con una lunga maratona di recupero dei capitoli precedenti, tra i quali è rimasto particolarmente colpito dal Thor: Ragnarok di Taika Waititi: il regista sarà perciò molto contento di sapere che Waititi tornerà anche dietro la macchina da presa di Thor: Love and Thunder.

Dopo l'ottimo risultato ottenuto al box office americano, C'era una volta a Hollywood si prepara a debuttare in Italia il prossimo 18 settembre.