Quentin Tarantino, il nuovo libro Cinema Speculation è in arrivo: la data d'uscita

Quentin Tarantino è pronto ad invadere le librerie con la sua prima opera saggistica, Cinema Speculation, edito da HarperCollins. Il libro viene descritto come 'un mix di critica cinematografica, teoria cinematografica, reportage e storia personale'. Ma quando potremo leggere tutto d'un fiato la sua nuova opera letteraria.

Come si legge sul sito ufficiale della casa editrice, il tanto atteso primo lavoro di saggistica dell'autore del bestseller C'era una volta a... Hollywood, è pronto a debuttare sugli scaffali. Secondo la descrizione si tratta di un libro di cinema delirante, divertente e intelligente in maniera malvagia. Unico e creativo, come qualsiasi altra opera partorita dalla mente di Quentin Tarantino. Il libro sarà disponibile dal 15 ottobre.



Oltre ad essere uno dei registi contemporanei più celebrati, Tarantino è forse l'appassionato di cinema maggiormente e gioiosamente contagioso fra tutti i suoi colleghi. Per tanti anni ha raccontato nelle interviste il suo desiderio di scrivere libri sul cinema. Il regista è anche un avido lettore: li conoscete i romanzi preferiti da Tarantino? Ora con Cinema Speculation e i risultati sono sotto gli occhi di tutti i suoi fan e tutti gli amanti di cinema.



Il libro si raccoglie intorno ai principali film americani degli anni '70 che Tarantino vide per la prima volta da giovane spettatore dell'epoca; questo libro, secondo HarperCollins, è tanto intellettualmente rigoroso e perspicace quanto divertente. Tutto scritto con la singolare voce letteraria di Quentin Tarantino e con la sua unica prospettiva sul cinema proposta da uno dei più grandi praticanti di questa forma d'arte.



Tra le sue ultime fatiche letterarie, Tarantino ha scritto la biografia di Rick Dalton, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio in C'era una volta a... Hollywood.