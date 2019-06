Quentin Tarantino al lavoro sull'adattamento del fumetto Django/Zorro

Secondo quanto riporta Collider in queste ore, Quentin Tarantino ha ingaggiato uno sceneggiatore per lavorare insieme lui all'adattamento cinematografico della serie di fumetti da lui stesso creata e intitolata Django/Zorro. Tarantino si sarebbe affidato a Jerrod Carmichael per scrivere lo script del film, vero e proprio sequel di Django Unchained.

Nel fumetto Django (Jamie Foxx) continua la sua esistenza come cacciatore di taglie e fa coppia con un anziano Diego de la Vega, alias il leggendario Zorro, per liberare gli indigeni locali dalla schiavitù.

Non è ancora chiaro a che punto si trovi il progetto, che pare sia solo nella prima fase di sviluppo. Non è nemmeno chiaro se il film verrà girato o meno dallo stesso Tarantino, anche se si tratta di una concreta possibilità.

Tarantino ha sempre sostenuto che si sarebbe ritirato dopo il suo decimo film e dopo aver diretto C'era una volta a Hollywood rimane un'ultima casella da completare.



Il nono film del regista di Knoxville è stato presentato recentemente al Festival di Cannes; potrebbe trattarsi del maggior incasso nell'intera carriera di Tarantino.

Nelle ultime ha spiegato di essere regista grazie a C'era una volta il West.

Django/Zorro è stato creato da Quentin Tarantino con Matt Wagner ed Esteve Polls nel 2015. La serie a fumetti è ambientata diversi anni dopo i fatti raccontati in Django Unchained. L'impegno di Tarantino con Star Trek arricchisce ulteriormente un periodo piuttosto prolifico per l'autore di Pulp Fiction.