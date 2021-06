Quentin Tarantino lavorerà ancora con Harvey Keitel? Le parole della star di Pulp Fiction

L'ultima collaborazione di Harvey Keitel con Quentin Tarantino risale al 2009, quando l'attore prese parte a Bastardi senza gloria prestando la voce al generale americano alla radio. Ma l'ultima volta che apparve in carne ed ossa in un film del regista risale a più di 25 anni fa, quando interpretò il signor Wolf in Pulp Fiction.

Nonostante sia uno degli attori maggiormente iconici del suo cinema, Harvey Keitel ha partecipato soltanto ad una manciata di titoli del regista, fra cui il suo esordio Le Iene. E proprio sul suo esordio si è espresso di recente il regista: Tarantino ha confessato di aver pensato al remake de Le Iene in passato.

In una recente intervista rilasciata a Insider, all'attore è stato chiesto il motivo per il quale non ha più lavorato con Tarantino.



"Ti dico che questa storia non è finita. Sono in silenzio in questo momento, ma la storia non è finita" ha dichiarato Keitel, che tiene aperta la porta ad un ritorno nella filmografia del regista.

"La storia non è finita perché quello che abbiamo fatto quando ci siamo incontrati non può essere finito. Non può essere finita nella mia mente e nel mio cuore. Anche se non lavoreremo mai più insieme, lavoreremo sempre insieme nella mente e nel cuore" ha confessato Keitel.

Dichiarazioni criptiche di grande stima nei confronti di Tarantino, che non escludono in ogni caso un ritorno di Keitel nell'universo tarantiniano.

Keitel ha elogiato anche l'ultimo lavoro del regista, C'era una volta a... Hollywood:"Voglio aggiungere ciò che ha fatto Quentin in C'era una volta a... Hollywood con la storia di Sharon Tate. Quella parte della storia è stata una delle storie d'amore maggiormente potenti a cui abbia mai assistito in vita mia. Questo è il ragazzo che conosco".



