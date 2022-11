Quentin Tarantino lapidario: 'Questa è l'epoca peggiore della storia di Hollywood'

Dopo aver indicato quello che secondo lui è il suo miglior film in carriera, Quentin Tarantino è stato piuttosto impietoso con l'attuale periodo storico che stiamo vivendo oggi e nello specifico con Hollywood. Il regista ha infatti affermato che secondo la sua opinione quella attuale sarebbe l'epoca peggiore in assoluto per il cinema hollywoodiano.

In un recente episodio del Podcast The Video Archives, condotto da lui e da Roger Avary, il regista di Pulp Fiction ha preso di mira i film di oggi, così come quelli degli anni '80 e degli anni '50, giudicati a parer suo come i peggiori della storia di Hollywood.

"Anche se gli anni '80 sono stati il periodo in cui probabilmente ho visto più film in vita mia - almeno per quanto riguarda l'andare al cinema - ritengo che il cinema degli anni '80 sia, insieme a quello degli anni '50, la peggiore epoca della storia di Hollywood. Eguagliata solo da quella attuale!", ha dichiarato. Tuttavia, Tarantino ha proseguito dicendo che l'ondata di materiale scadente ha dato un vantaggio ai "film che non si conformano, quelli che si distinguono dal gruppo".

Qualche settimana fa, Tarantino ha criticato i film Marvel e ha spiegato perché non ne dirigerebbe mai uno. "Per fare queste cose bisogna essere dei mercenari. Io non sono un mercenario. Non sto cercando un lavoro", ha dichiarato al Los Angeles Times.

Proprio oggi, invece, Tarantino ha rivelato l'unico film Marvel che dirigerebbe se fosse costretto a sceglierne uno dal catalogo dello studio. Il regista opterebbe per Il Sgt. Fury e i suoi Howling Commandos, e i fan MCU potranno ricordare che gli Howling Commando sono già comparsi nel franchise, in Captain America - Il primo Vendicatore mentre Samuel L. Jackson, uno dei collaboratori più assidui di Tarantino ha recitato nel ruolo di Nick Fury.

Ma quante sono le possibilità che il regista di Pulp Fiction diriga un film del genere? Praticamente nulle, soprattutto perché nel futuro di Tarantino c'è una serie da 8 episodi e un film completamente originale che dovrebbe diventare il suo decimo e ultimo lungometraggio.