Quentin Tarantino può fare Kill Bill 3 senza rompere la sua promessa sui 10 film

Quentin Tarantino ha detto che probabilmente Kill Bill 3 non vedrà mai la luce, soprattutto considerato che il regista ha confermato di volersi ritirare dopo il suo decimo film, che sarà il prossimo The Movie Critic: eppure un terzo episodio della saga della Sposa non infrangerebbe quella promessa.

Il perché, se conoscete la filmografia di Quentin Tarantino, è facile da intuire: è noto infatti che l'autore considera il futuro The Movie Critic come il suo decimo film, ma per poter far tornare i conti c'è bisogno di un piccolo stratagemma che riguarda proprio la saga di Kill Bill. Come saprete, infatti, nonostante esistano due film di Kill Bill, ovvero Kill Bill vol1 e Kill Bill vol2, Tarantino lo considera come un unico film, per l'esattezza il suo quarto film dopo Le iene, Pulp Fiction e Jackie Brown: a confermarlo ci hanno pensato tutti i suoi lungometraggi successivi, come Bastardi senza gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood, pubblicizzati rispettivamente come 'il quinto film di QT', 'Il sesto film di QT' e così via, fino a The Movie Critic che appunto sarà il decimo.

Capite dove stiamo andando a parare: se volesse, infatti, Tarantino potrebbe realizzare Kill Bill vol3 ed escluderlo dal conteggio ufficiale della sua filmografia, esattamente come fatto con Kill vol2: seguendo la logica utilizzata con il secondo episodio, anche il terzo non andrebbe ad infrangere la sua promessa di ritirarsi dopo dieci lungometraggi.

Nel 2021 Tarantino non aveva escluso Kill Bill 3, ma questo è stato prima di iniziare i lavori su The Movie Critic: per scoprire se il tanto atteso film vedrà mai la luce, i fan probabilmente dovranno aspettare la fine della lavorazione del suo decimo film.