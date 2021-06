Quentin Tarantino: 'Il romanzo di C'era una volta a Hollywood è come un remake del film'

Se pensate che il romanzo di C'era una volta a Hollywood, esordio nella prosa per il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino, sarà una banale novelizzazione dell'omonimo film con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, vi sbagliate di grosso.

Stando a quanto dichiarato dall'autore di Pulp Fiction e Bastardi senza gloria nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, il romanzo C'era una volta a Hollywood sarà una sorta di "ripensamento completo" del film, in pratica una sorta di remake del lungometraggio candidato a dieci premi Oscar.

“Non mi sono limitato banalmente a prendere la mia sceneggiatura e riscriverla in una forma romanzesca" ha dichiarato Tarantino al Pure Cinema Podcast. "Ho ri-raccontato la storia come un romanzo. Quindi sarebbe sbagliato pensare una cosa come: 'Oh, okay, so dove si va a parare, ovviamente gli erano rimaste fuori alcune scene quindi ha semplicemente preso la sceneggiatura e l'ha romanzata aggiungendoci qualche scena extra.' Non è così. È stato un ripensamento completo dell'intera storia: non solo un ripensamento per quanto riguarda alcune scene che sono state lasciate fuori dalla sala di montaggio, ma anche tante nuove ricerche."

Non tutti sanno che, prima di diventare un film, C'era una volta a Hollywood nacque inizialmente come un romanzo, dunque in un certo senso Tarantino è tornato alle origini della sua storia: "Ho lavorato a questa storia per cinque anni, quindi c'erano tantissimi aspetti che avevo studiato ed esplorato e tantissime cose che avevo scritto e che non mai nemmeno preso in considerazione per la sceneggiatura, perché già sapevo che non avrei avuto modo di filmarle. Ma quelle pagine sono state le fondamenta del film, mi hanno fatto capire i personaggi, mi hanno fatto imparare molte cose su di loro … con il libro ho raccontato una versione romanzesca di questi personaggi. Se il libro fosse uscito prima del film, il film sarebbe stato un adattamento del libro."

Il primo libro di Quentin Tarantino arriverà in Italia a giugno in contemporanea con gli Stati Uniti grazie a La Nave di Teseo. Per altri approfondimenti recuperate il nostro speciale sulle migliori scene di C'era una volta a Hollywood: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!