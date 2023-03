Quentin Tarantino: 'Il cinema oggi è una terra desolata, mi darò alla tv e ai romanzi'

Dopo aver svelato i primi dettagli su The Movie Critic, il suo decimo e con molta probabilità anche il suo ultimo film, il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino ha rivelato i piani per il proseguo della sua carriera.

Nel corso di una masterclass a Parigi per la presentazione del nuovo libro Cinema Speculation, l'autore ha parlato con toni decisamente aspri nei confronti del panorama cinematografico contemporaneo, che ha definito una 'terra desolata', a suo modo di vedere persino peggiore di quello degli anni '80, (che un tempo considerava il peggior decennio di sempre per i film hollywoodiani). “Credo che nel cinema funzioni così, specialmente a Hollywood, si tratta di un problema ciclico, va e viene. Secondo me le cose cambieranno, in meglio. Non dico di buttare via tutto: si potrebbe dire che in questo decennio, che considero una terra desolata a livello creativo, ci sono ancora alcuni film che sfondano il soffitto di vetro, che non sono conformi alla norma. Questo li rende ancora più preziosi".

Quentin Tarantino ha promesso per anni che avrebbe smesso di fare film a 60 anni, un'età che ha appena raggiunto. Coerentemente, dunque, arriva la conferma: "Il prossimo film sarà sicuramente l'ultimo film per il cinema. Dopo mi dedicherò alle serie tv e ai romanzi, forse anche opere teatrali... Ma al cinema getterò la spugna".

