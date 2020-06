Quentin Tarantino furioso con Universal: 'Volevano The Hateful Eight su iPhone'

Sappiamo benissimo come Quentin Tarantino la pensa sui moderni sistemi di distribuzione, sulla possibilità di vedere i film sul proprio smartphone o sul cinema in streaming e sappiamo anche che la proiezione del film in sala per lui è qualcosa di sacro. Jeff Shell, amministratore delegato della NBCUniversal ha raccontato un aneddoto al riguardo...

Nel corso di un'intervista concessa al Wall Street Journal, Shell ha raccontato del suo incontro con il regista per discutere della distribuzione di The Hateful Eight, film che all'epoca della storia non era ancora uscito nelle sale, con Tarantino voleva far uscire in formato 70mm, UltraPanavision 70. Shell quindi propose, forse in maniera del tutto distratta e decisamente grottesca, specialmente dopo le dichiarazioni sul formato, propose a Tarantino: "E se lo facessimo uscire sugli iPhone?". Potete immaginare la reazione. Tarantino, sicuramente inorridito dalla proposta, non andò nemmeno in escandescenze, ma si limitò a rispondere "Fantastico", prima di alzarsi e abbandonare il meeting.

Sappiamo come andò a finire: The Hateful Eight fu quindi distribuito nel formato desiderato da Tarantino dalla Weinstein Company e oggi il pubblico può davvero gustarselo sul proprio iPhone e in generale su ogni genere di smartphone, grazie alla presenza del film nel catalogo Netflix. Sappiate però che Tarantino disapprova completamente questa forma di visione di un film.

Per altri approfondimenti sul regista, Tarantino ha scelto il suo film preferito del decennio, indicando anche Dunkirk al secondo posto. Le idee chiare, Tarantino, le ha sempre avute, anche nell'analizzare i singoli anni, e infatti ricordiamo come in passato scelse ad esempio Midnight in Paris come suo film preferito del 2011 o Mad Max: Fury Road per il 2015, e via dicendo.