Quentin Tarantino: 'Forse C'Era Una Volta... Hollywood dovrebbe essere il mio ultimo film'

È da tempo che Quentin Tarantino parla del suo eventuale ritiro come regista, e in vista di ciò, sta cercando il progetto perfetto per concludere al meglio la sua carriera dietro la cinepresa. Ma se questo progetto fosse già stato realizzato? Se fosse proprio C'Era Una Volta A... Hollywood?

"Tanti registi realizzano degli ultimi film davvero orribili" ha osservato il regista de Le Iene e Pulp Fiction al Pure Cinema Podcast di Elric Kane e Brian Saur "Di solito, i loro film più brutti sono gli ultimi che fanno. È questo, per dire, il caso di molti registi della Golden Age che sono finiti con il girare i loro ultimi film tra gli anni '60 e '70. Ed è il caso di tanti registi della New Hollywood che hanno realizzato i loro ultimi film tra gli anni '80 e '90".

Un esempio pratico? Arthur Penn, il regista di Bonnie & Clyde.

"Non sono un superfan di questo regista, ma il fatto che l'ultimo film di Arthur Penn si intitoli Penn & Teller Get Killed è una metafora di quanto siamo scadenti gli ultimi film dei registi New Hollywood" continua "Quindi chiudere la propria carriera con un film decente è qualcosa di piuttosto raro, in realtà. Quasi fenomenale".

Per questo, forse, Tarantino dovrebbe fermarsi dopo C'Era Una Volta A... Hollywood. Così, per sicurezza.

"Forse non dovrei realizzarlo un altro film, perché potrei essere davvero felice se mi ritirassi a questo punto [della mia carriera]" sembra dire con aria scherzosa "È questo l'aspetto più frustrante, perché un sacco di grandi registi, se ci pensate, avrebbero potuto concludere la propria carriera con il loro terzultimo film. Sarebbe stato davvero grandioso come finale. Tipo, che ne so, Don Siegel. Se si fosse fermato con Fuga da Alcatraz, quanto sarebbe stato fantastico? Aveva già detto tutto. Gli altri due film erano semplicemente 'per lavoro'".

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con Trantino? O vorreste vedere ancora altre pellicole (magari il film di Star Trek di cui tanto si parlava?) dirette da lui? Fateci sapere nei commenti.