Quentin Tarantino sul nome di suo figlio: 'No, non c'entra Leonardo DiCaprio'

Il regista di C'Era Una Volta A... Hollywood Quentin Tarantino è stato ospite al Jimmy Kimmel Live, dove ha spiegato che no, il nome di suo figlio non ha nulla a che vedere con Leonardo DiCaprio.

Non è stato l'attore di Django Unchained e C'Era Una Volta A... Hollywood Leonardo DiCaprio a ispirare il regista e sceneggiatore Premio Oscar Quentin Tarantino nella scelta del nome del piccolo Leo, il bimbo di 16 mesi avuto assieme alla moglie Daniella.

"Ci è mancato poco che non lo chiamassimo così perché sapevamo che la gente avrebbe pensato che lo volessimo chiamare così per via di Leonardo DiCaprio. Non che che ci sia nulla di male nel farlo" ha rivelato Tarantino "Ma in realtà prende il nome dal nonno di mia moglie, e poi lo abbiamo chiamato così perché per noi, nei nostri cuori, lui è il nostro piccolo leone (Leo in inglese viene utilizzato per indicare il segno zodiacale del Leone)".

Il regista, che attualmente vive a Tel-Aviv, ha anche parlato di come sta crescendo il bimbo: "Ha iniziato a parlare, ma non necessariamente con parole vere. Però si fa capire" "Sa dire solo una parola, 'abba', che in ebraico significa papà. E un terzo delle volte intende davvero chiamare me".

E, scherza Jimmy, quanto ci vorrà prima che arrivi a dire la F-word che è tanto presenti nei film del papà? "[Beh non so, ma] il più presto possibile!"