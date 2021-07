Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood potrebbe espandersi come l'MCU?

Quentin Tarantino è intervenuto al podcast The Q&A, raccontando tutte le ulteriori storie che vorrebbe raccontare nell'universo di C'era una volta a... Hollywood. Già in passato il regista aveva parlato della potenziale serie Bounty Law, citata nel film, e di uno spettacolo teatrale. Ma ora ci sono altre novità e idee che potrebbero concretizzarsi.

Ad esempio un libro sulla carriera di Rick Dalton e potenzialmente uno spin-off diretto da Robert Rodriguez. L'universo di C'era una volta a... Hollywood potrebbe diventare contorto tanto quanto il Marvel Cinematic Universe. Su Everyeye potete trovare la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.

Il progetto più concreto e imminente sembra essere la pièce teatrale.



"Probabilmente sarà la prossima cosa drammatica che farò. Ho finito il libro, sto lavorando ad un libro per il cinema in questo momento, e quando l'avrò finito il piano, vedremo cosa succederà, è andare avanti con lo spettacolo" ha dichiarato Tarantino.

E successivamente potrebbe toccare alla serie Bounty Law. Nulla di ironico però; Tarantino vuole realizzare una vera serie western con Rick Dalton.

"Ho circa cinque/sei episodi scritti e beh, ho intenzione di fare un altro paio di cose ma se dovessi tornare a questa storia ancora, una quarta volta, sarebbe la cosa che si potrebbe fare... sarebbe esattamente come uno show in bianco e nero del 1958 o del '59, durerebbe mezzora".

E infine uno spin-off diretto dall'amico Robert Rodriguez:"Potrei vederlo come un grande film di Robert Rodriguez" ha dichiarato il regista, riferendosi al romanzo legato al film.



Tra l'altro pare che il libro di Tarantino contenga un indizio su C'era una volta a... Hollywood. Il libro è attualmente disponibile nelle librerie.