Quentin Tarantino ha eletto il film migliore dell'ultima decade: ecco qual è

Qualche mese fa, il regista di C'era Una Volta A... Hollywood Quentin Tarantino aveva inserito Dunkirk al secondo posto nella sua personale classifica dei film migliori del decennio. Adesso, Quentin ci rivela qual è la pellicola che domina il podio.

Quentin Tarantino ha infatti parlato del suo amore per il cinema con il sito francese Premiere, a cui ha rivelato la sua preferenza assoluta per l'ultima decade.

"È The Social Network, a mani basse... È il numero 1 perchè è il migliore, ecco tutto. Sbaraglia la concorrenza" ha dichiarato, proseguendo poi con grandissimi elogi nei confronti dello sceneggiatore del film, Aaron Sorkin, definendolo "il più grande dialoghista in attività", e confessando di aver seguito religiosamente The Newsroom, al punto tale da vedere ogni nuovo episodio almeno 3 volte nella stessa settimana.

Ma le lodi di Quentin per il team creativo-produttivo dietro The Social Network non si sono fermate qui: il regista ha infatti chiamato in causa il lavoro di David Fincher, svelando come Fight Club rientri per lui fra le migliori pellicole uscite tra il 1992 e il 2009.

Ma le idee chiare, Tarantino, le ha sempre avute, anche nell'analizzare i singoli anni, e infatti ricordiamo come in passato scelse ad esempio Midnight in Paris come suo film preferito del 2011 o Mad Max: Fury Road per il 2015, e via dicendo.

E voi, concordate con lui? Qual è per voi il miglior film del passato decennio? Fateci sapere nei commenti.