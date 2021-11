Quentin Tarantino: "Ecco quale film è riuscito a spaventarmi davvero"

Questa settimana Quentin Tarantino è stato ospite al The Late Show di Stephen Colbert, per presentare il romanzo di C'era una volta a Hollywood. Nel corso della puntata il celebre regista ha raccontato qual è uno dei pochi film a spaventarlo: The Thing (La Cosa) di John Carpenter.

John Carpenter è noto per grandi film come Halloween, Escape from New York e, appunto, La Cosa, che è considerato uno dei suoi più grandi capolavori. Tarantino ha lodato la pellicola, che è stata per lui di ispirazione per alcuni suoi film.

"Ero spaventato [da La Cosa] e mi ha fatto venire voglia di analizzarlo per capire il motivo per cui ero così spaventato durante quel film" ha detto Tarantino. " Questi uomini sono in trappola in questa situazione nel centro di ricerca Artico, e uno o più di loro forse è questa Cosa che li divorerà tutti. E nessuno sa se si tratta del ragazzo che conoscono da sempre o se è la Cosa. Il film rende l'angoscia data da questa situazione così palpabile, così reale, è quasi come un altro personaggio nella pellicola. La pura paranoia di questa cosa. Sono intrappolati nell'Antartico, nel rifugio, e quindi la paranoia è rinchiusa nelle quattro pareti... finché non ha nessun posto dove andare se non tra il pubblico, attraversando la quarta parete. Io ho iniziato a sentirmi esattamente come loro [i protagonisti del film]".

Intanto, mentre il suo romanzo conquista tutti, affermandosi come il più venduti su Amazon, Quentin Tarantino lavora a una riedizione di C'era una volta a Hollywood. Ci sono sempre nuove storie da esplorare per uno sceneggiatore/regista!