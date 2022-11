Quentin Tarantino:'Ecco il film Marvel che realizzerei'

Quentin Tarantino in questo è periodo è impegnato nella promozione del suo nuovo libro Cinema Speculation e nel corso delle varie interviste ha confermato di non avere alcuna intenzione di girare un cinecomic. Tuttavia, se proprio dovesse essere costretto a farlo ci sarebbe soltanto un titolo che prenderebbe in considerazione.

Il regista opterebbe per Il Sgt. Fury e i suoi Howling Commandos, e i fan MCU potranno ricordare che gli Howling Commando sono già comparsi nel franchise, in Captain America - Il primo Vendicatore mentre Samuel L. Jackson, uno dei collaboratori più assidui di Tarantino ha recitato nel ruolo di Nick Fury.



Ma quante sono le possibilità che il regista di Pulp Fiction diriga un film del genere? Praticamente nulle, soprattutto perché nel futuro di Tarantino c'è una serie da 8 episodi:"Bisogna essere un mercenario per fare queste cose. Non sono un mercenario. Non cerco lavoro" ha dichiarato al Los Angeles Times.

In passato il regista dichiarò che Il Sgt. Fury e i suoi Howling Commandos rappresentò una grande ispirazione per la lavorazione di Bastardi senza gloria mentre il suo nome, soprattutto agli inizi della carriera, emerse per adattamenti di personaggi come Luke Cage e Silver Surfer.



Non se ne fece mai nulla ma il cineasta non sembra rammaricato. Tra le tante dichiarazioni rilasciate, Tarantino ha confessato il suo film preferito tra quelli che ha girato nella sua lunga carriera, sorprendendo anche i fan.