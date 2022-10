Quentin Tarantino: 'Ecco il film che cerco di ricreare da tutta una vita'

La filosofia cinematografica di Quentin Tarantino e l'amore che mette nei suoi film è qualcosa di inspiegabile. "non sono andato a scuola di cinema, sono andato al cinema" - ha sempre ripetuto. E un film in particolare l'ha segnato per tutta la vita, deciso a voler ricreare lo stesso effetto in sala che vide all'epoca.

Ormai San Quentino c’è la detto e ripetuto: il suo decimo IP originale dovrebbe anche essere l’ultimo film della sua carriera. Almeno, fino a tempo indeterminato, questa rimane l’intenzione. Il che comporta due corollari. Il primo, che è ovviamente impensabile che il regista rimanga a mani vuote nel mondo del cinema. Potrebbe buttarsi sul piccolo schermo, ma nel frattempo si sta facendo strada in altri media: ha lanciato un podcast con Roger Avary, sceneggiatore di Pulp Fiction; ma proprio nei podcast alcune uscite di Quentin Tarantino sono opinabili.

Il secondo corollario riguarda proprio la sua ultima pellicola. Molti indizi fanno pensare che Tarantino ci stia lavorando come fosse la summa ultima della sua visione del cinema, molto più di quanto fatto con pellicole comunque autobiografiche (alla sua maniera ovviamente) come C’era una volta a Hollywood. È evidente come in ogni suo film, Tarantino abbia cercato di riprodurre le sue più grandi passioni. Ma una in particolare l’ha portato negli ultimi anni a una svolta decisamente western e questo potrebbe essere l’indizione definitivo.

Durante una puntata del talk di Bill Maher, nella quale ha presentato il suo ultimo libro (Cinema Speculation), Tarantino ha ricordato quando ancora piccolissimo fu portato al cinema a vedere 100 Rifles di Jim Brown e Raquel Welch: “È stata la prima volta in vita mia che a dire 'succhiami il mio ca**o' è stato qualcuno nel pubblico. Essere portato a vedere un film di Jim Brown in un cinema tutto nero, è stata l'esperienza più mascolina che abbia mai avuto. Sia come consumatore che come creatore di film, quella sensazione è ciò che cerco. Ricreare quel film di Jim Brown in un sabato sera del 1972 è il mio obiettivo da tutta una vita”.

Proprio alla penultima edizione della Festa del Cinema di Roma in effetti, quando Tarantino è stato insignito del Premio alla Carriera, ha citato nuovamente quel film dicendosi intenzionato a ricreare qualcosa di simile, uno spaghetti western nel senso antico del termine, “in cui tutti parlano una lingua diversa”. Qualcosa alla Sergio Leone, di cui Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo rimane tutt’ora il suo film preferito. Per voi sarebbe un degno addio al grande schermo? Ditecelo nei commenti!