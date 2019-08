Quentin Tarantino diventerà papà: la moglie Daniella aspetta il loro primo figlio

Quentin Tarantino ha annunciato ufficialmente che sua moglie, l'attrice e cantante Daniella Pick, è in dolce attesa del loro primo figlio: a 56 anni il regista di C'era una volta a Hollywood è pronto a diventare papà per la prima volta.

Tarantino e la Pick, 35 anni, si sono incontrati per la prima volta nel 2009 durante il press tour di Bastardi Senza Gloria e si sono fidanzati ufficialmente nel giugno del 2017 dopo essersi frequentati per un anno. I due si sono poi sposati nel 2018 in un evento che People descrive come una vera e propria reunion di Pulp Fiction (e in generale dei film più celebri del regista), con la partecipazione tra gli altri di Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman.

Nel frattempo mentre il regista celebra questa bella notizia in Italia siamo in trepidante attesa di vedere C'era un volta a Hollywood, la sua ultima fatica con protagonisti Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie che arriverà nelle nostre sale il 19 settembre. Nel frattempo potete leffere la nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.

Per quanto riguarda il futuro, invece, Tarantino ha confermato più volte la sua intenzione di chiudere la sua carriera da regista con il prossimo film, il decimo, anche se in realtà ha già accennato ad una scappatoia per il suo Star Trek: non essendo originale il film potrebbe non contare come la sua decima opera. Tra le altre cose il regista sarebbe anche al lavoro su un adattamento di Django/Zorro.