Quentin Tarantino ha creato una playlist con le migliori canzoni tratte dai suoi film

Recentemente Quentin Tarantino ha pubblicato su Spotify una playlist personale che include tutte le hit più celebri che nel corso della sua carriera ha utilizzato all'interno delle colonne sonore dei propri capolavori, da Le Iene all'imminente C'Era Una Volta a Hollywood.

Come al solito, potete trovare la playlist in calce all'articolo e far partire comodamente i brani selezionati.

Inoltre, per celebrare l'uscita di C'Era Una Volta a Hollywood, Tarantino ha partecipato ad un podcast organizzato da Spotify dedicato alle sue scelte musicali nel film con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Tra l'altro, l'intera colonna sonora del film già disponibile online e la trovate ovviamente in basso.

Cosa ne pensate delle scelte musicali di Tarantino, da sempre fondamentali nelle sue opere? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Nel film, in uscita il prossimo 18 settembre, Leonardo DiCaprio interpreta Rick Dalton, un attore che ha avuto successo con una serie western e vuole debuttare al cinema nella Hollywood del 1969. Brad Pitt è la sua spalla Cliff Booth, è il suo stuntman e tuttofare e ha lo stesso obiettivo dell'amico. L’orribile omicidio di Sharon Tate (vicina di casa di Rick nel film, interpretata da Margot Robbie) e di quattro suoi amici per mano dei seguaci di Charles Manson fa da sfondo alle vicende dei due.