Quentin Tarantino consiglia ... libri: quali sono i suoi romanzi preferiti?

Il romanzo di C'era una volta a Hollywood è uno dei più venduti dell'estate 2021, ma se lo avete già divorato e state cercando altri libri da consumare sotto l'ombrellone, Quentin Tarantino ha qualche consiglio per voi.

Chi conosce la storia di Quentin Tarantino sa quanto siano stati fondamentali i romanzi nella sua formazione giovanile: prima dei film, infatti, il Tarantino bambino era solito chiudersi in camera sua a leggere le storie di poliziotti e criminali, di cowboy e indiani, e non a caso la passione per il racconto è fondamentale nei suoi film: ma quali sono i libri preferiti di Quentin Tarantino? Ecco quattro titoli sponsorizzati direttamente dal regista, e tutti in un modo o nell'altro legati al mondo del cinema.