Quentin Tarantino si confessa: 'Ecco i due film che mi hanno traumatizzato'

Quentin Tarantino non è solo il regista capace di uccidere i personaggi dei suoi film con invidiabile nonchalance e di dar vita ad alcuni tra i bagni di sangue più famosi della storia del cinema: l'autore di Pulp Fiction non è immune ai traumi, proprio come tutti noi, anche a quelli legati proprio alla settima arte.

Dopo aver elencato i sette film che ritiene intoccabili, infatti, il buon Quentin ha indicato i due film responsabili dei suoi due più grossi traumi cinematografici: uno dei due è un noto punto debole del regista di C'era una Volta a Hollywood, nonché responsabile delle lacrime di un'infinità di bambini da un bel po' di generazioni.

"Penso che Bambi sia piuttosto noto per traumatizzare i bambini. È un cliché, ma è vero. L'unico altro film che non riesco a reggere, e per cui dovetti abbandonare la visione, lo vidi a un drive-in in Tennessee. Ero lì, da solo, a guardare L'Ultima Casa a Sinistra di Wes Craven. Quindi, per me, Bambi e L'Ultima Casa a Sinistra si trovano l'uno di fianco all'altro sullo stesso ca**o di scaffale" sono state le parole del regista.

Un accostamento alquanto ardito, non trovate? Ma sfidiamo chiunque a non definire la morte della madre di Bambi uno dei traumi cinematografici per eccellenza, per cui... Chi può dare torto al povero Quentin? Brutti ricordi a parte, comunque, scopriamo perché Tarantino non ha mai diretto un film Marvel o DC.