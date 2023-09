Quentin Tarantino conferma l'addio al cinema: 'The Movie Critic chiuderà il cerchio'

Mentre si parla di Paul Walter Hauser come possibile protagonista di The Movie Critic, il regista Quentin Tarantino ha confermato l'addio al cinema con il prossimo, attesissimo film attualmente in attesa di iniziare i lavori appena si concluderanno gli scioperi di Hollywood.

E proprio la città del cinema - come sempre - ricoprirà un ruolo fondamentale nelle riprese di The Movie Critic, dato che durante una recente intervista con The Hollywood Reporter l'autore ha confessato un epilogo romantico per la sua filmografia: come già anticipato da precedenti indiscrezioni, i lavori di The Movie Critic avranno luogo a Los Angeles, la città che ospitò anche le riprese del primo film di Tarantino, Le iene, chiudendo così il cerchio sui suoi dieci lungometraggi.

"Adoro girare in California. Ho iniziato la mia carriera qui dunque credo che sia giusto realizzare qui anche il mio ultimo film: chiuderò il cerchio nella capitale mondiale del cinema. Non c'è niente di paragonabile alla sensazione che provo nel lavorare nella mia città natale. Hai a disposizione le troupe migliori del settore e le location sono semplicemente fantastiche."

Los Angeles è spesso stata al centro e negli sfondi dei film della carriera di Quentin Tarantino, con la 'capitale mondiale del cinema' che ha avuto un ruolo particolarmente importante anche nel precedente C'era una volta a Hollywood, nel quale la metropoli californiana assumeva un'aura da mondo favolistico nel quale anche la Storia con la s maiuscola poteva avere il suo lieto fine. E con The Movie Critic ambientato ancora una volta nell'industria del cinema, non dovrebbe sorprendere la scelta di avere ancora una volta Los Angeles a incorniciare la storia del film.