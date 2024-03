Quentin Tarantino compie 61: 'Ho una mia idea per un film su Godzilla'

Partiamo da un presupposto: di uno come Quentin Tarantino si guarda qualunque cosa, anche il peggior filmino di matrimonio girato con mezzi di fortuna. Se il regista di Kill Bill e Pulp Fiction ci svela di avere in mente una sua idea per un film su Godzilla, dunque... Chi siamo noi per non fermarci un attimo ad ascoltarlo?

Il regista che oggi compie 61 anni e che recentemente ha definito il remake di West Side Story un capolavoro al pari di Mad Max: Fury Road ha infatti espresso qualche tempo fa il suo sogno nel cassetto: realizzare un film sul leggendario kaiju in procinto di tornare in sala con l'attesissimo Godzilla x Kong.

La sua idea, neanche a dirlo, è perfettamente tarantiniana: "Ho un'idea per un film su Godzilla che avrei sempre voluto girare. Tutta l'idea si basa sul ruolo di Godzilla a Tokyo, dove lui combatte contro altri mostri, salva l'umanità più e più volte... Insomma, Godzilla non diventerebbe Dio? Lo chiamerei Living Under the Rule of Godzilla [letteralmente: Vivere Sotto la Legge di Godzilla, ndr]. Questo è ciò che diventa la società quando una ca**o di lucertola verde gigante governa il mondo" ha spiegato il regista. Un sogno destinato a restare tale? Noi, nel caso, siamo pronti a prenotare i nostri biglietti!

Su Assassinio A Venezia - Blu Ray è uno dei più venduti di oggi.