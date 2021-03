Quentin Tarantino compie 58 anni oggi: dove vedere i suoi film più celebri in streaming

Oggi il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino compie 58 anni, e oltre al documentario The First Eight in programmazione questa sera su Sky Arte, vi proponiamo anche alcuni dei suoi film più famosi disponibili in streaming.

Sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, ad esempio, gli abbonati troveranno disponibili per la riproduzione tre classici esempi di cinema tarantiniano: Le Iene, Bastardi senza gloria e Django Unchained.

Gli abbonati al servio Amazon Prime Video invece potranno godersi incluso nell'abbonamento due vere e proprie chicche: la prima che citiamo è Sukiyaki western Django, western diretto dal regista di Takashi Miike nel quale Tarantino ha un ruolo di attore, ma anche Natural Born Killers di Oliver Stone, film nato da un soggetto del regista di Pulp Fiction. I più cinefili troveranno anche Quel maledetto treno blindato, uno dei film preferiti di Tarantino e quello che l'ha direttamente ispirato nella realizzazione di Bastardi senza gloria, mentre esclusi dall'abbonamento ma disponibili tramite noleggio digitale e/o acquisto sempre su Prime Video troviamo A prova di morte, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood. Quest'ultimo, infine, è anche disponibile su NOW per tutti gli abbonati.

Se volete continuare il Tarantino-day con altri approfondimenti sul suo cinema, ecco uno speciale sui migliori film di Quentin Tarantino.