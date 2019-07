Quentin Tarantino combattuto nel dichiarare Star Trek il suo decimo e ultimo film

Dopo aver ribadito la volontà di terminare la carriera con il decimo film, il regista e sceneggiatore Quentin Tarantino ha spiegato che ad oggi non ha idea se il suo ultimo film sarà il tanto chiacchierato Star Trek vietato ai minori.

Parlando con Cinemablend, il regista ha spiegato che potrebbe risolvere la questione con una scappatoia:

"Credo di avere una scappatoia. Potrei non considerare Star Trek come decimo film, e farne un altro. Nel senso, potrei fare Star Trek ma considerare come mio decimo film solo il decimo film nato da una mia idea originale. Ma il desiderio di chiudere la carriera con dieci film non va a braccetto con quello di trovare una scappatoia. Se dovessi fare Star Trek, dovrei impegnarmi con tutto me stesso per farlo. Sarebbe il mio ultimo film. Non dovrebbe esserci nulla di losco a riguardo. Non so se lo farò, ma potrebbe succedere."

Tra l'altro, i conti non tornerebbero comunque: degli otto lungometraggi realizzati finora (nove se continuiamo C'Era Una Volta a Hollywood) solo sette sono stati realizzati su una sceneggiatura originale ideata, sviluppata e scritta da Tarantino stesso, dato che il suo terzo film, Jackie Brown, è un adattamento (sempre scritto comunque da Tarantino) di un romanzo di Elmore Leonard.

Stando alla scappatoia di considerare suoi film "ufficiali" solo quelli scritti e diretti interamente da lui, il numero scenderebbe quindi a sette (otto, ancora considerando C'Era Una Volta a Hollywood); ma il regista di scappatoie non vuole sentirne parlare, quindi è molto probabile che, qualora il progetto di Star Trek dovesse andare in porto, Tarantino si limiterebbe alla sceneggiatura, cedendo la regia a qualcun altro.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

L'autore di Pulp Fiction (leggi: Everycult su Pulp Fiction), tra l'altro, ha anche annunciato di essere attualmente al lavoro su un adattamento di Django/Zorro, basato sull'omonima serie a fumetti, che a sua detta sarà a tutti gli effetti un vero e proprio sequel di Django Unchained. Inoltre, come se non bastasse questa scorpacciata di Tarantino, il regista ha anche annunciato le versioni estese di Django Unchained e The Hateful Eight.