Quentin Tarantino coinvolto da J.J. Abrams nel prossimo capitolo di Star Trek!

è al momento impegnato nello sviluppo del progetto del nuovo film, ispirato ai delitti della Manson Family, che faranno da sfondo alla trama, e ambientato nel 1969. Recentemente il regista avrebbe anche rivelato di avere un'idea per lo sviluppo di un futuro capitolo di Star Trek e questa dichiarazione non è passata inosservata.

A contattare Tarantino è stato J.J. Abrams, che con la sua Bad Robots produce attualmente il franchise. Abrams avrebbe proposto a Tarantino di essere a capo di un team di sceneggiatori per sviluppare la trama del nuovo lungometraggio di Star Trek. Non è escluso che lo stesso Tarantino possa occuparsi della regia del film.

Per Quentin Tarantino sarebbe il debutto in un franchise, dopo l'avvicinamento alla saga di James Bond, poi respinto dagli Studios.

Il regista di Pulp Fiction e Le Iene avrebbe alcune idee per ampliare episodi storici della serie, tra cui City on the Edge of Forever.

L'ultimo film diretto da Quentin Tarantino è il western da camera The Hateful Eight, uscito nel 2015, con, tra gli altri, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh e Walton Goggins.